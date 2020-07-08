شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب المصري تامر حسني يكشف حقيقة إصابته بكورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المطرب المصري، تامر حسني، حقيقة الأخبار المتداولة بشأن إصابته بوباء “كوفيد 19″، موضّحًا أنها مجرّد شائعات لا أساس لها من الصحّة.

وقال حسني في خاصية “ستوري” الخاصة بموقع الصور “إنستجرام”، “أنا بخير يا جماعة الحمد لله، بس في مواقع مزيفة فاضية شوية للإشاعات، فكل يوم يستلموا حد شوية، حتى بيزيفوا أخبار على لسان مواقع كبيرة، وعلى فكرة مش عيب لو تعبت أو أي حد تعب، واللي يتعب لازم يقول إنه تعبان لحماية الآخرين، دي أمانة قدام ربنا حتى لو مش حاسس بأي أعراض وربنا يشفي الجميع ويصلح حالنا، اللهم أمين”.

جدير بالذكر أن بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قد نشرت صورة للنجم تامر حسني، عليه لوجو موقع “اليوم السابع” تفيد إصابته بوباء “كوفيد 19”.