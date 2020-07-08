طرح الإعلان الرسمي لمسلسل ليام هيمسورث الجديد

طرحت شبكة Quibi المنتجة لمسلسل ليام هيمسورث Most Dangerous Game الإعلان الدعائي الثاني للعمل.

تدور أحداث المسلسل حول دودج تاينس، ويجسد شخصيته ليام هيمسورث، حيث يقبل عرضًا للمشاركة فى لعبة قاتلة ويكون هو الفريسة.

ويشارك فى بطولة العمل كريستوف والتز، وسارة جادون، وزاك شيرى، وآرون بول، وكريستوفر ويبستر، وبيلى بورك، وجيمى أكينبولا.

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من أحدث أعمال ليام هو فيلم Arkansas والذى يدور حول كايل وسوين، اللذان يعيشان بأوامر من ضابط مخدرات يدعى فروج، مقره أركنساس، لكنهما لم يلتقيا به أبدًا، وعندما تسير الصفقة بشكل سيء للغاية تكون العواقب قاتلة على الجميع.

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