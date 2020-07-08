القاهرة – لايف ستايل
طرحت شبكة Quibi المنتجة لمسلسل ليام هيمسورث Most Dangerous Game الإعلان الدعائي الثاني للعمل.
تدور أحداث المسلسل حول دودج تاينس، ويجسد شخصيته ليام هيمسورث، حيث يقبل عرضًا للمشاركة فى لعبة قاتلة ويكون هو الفريسة.
ويشارك فى بطولة العمل كريستوف والتز، وسارة جادون، وزاك شيرى، وآرون بول، وكريستوفر ويبستر، وبيلى بورك، وجيمى أكينبولا.
من أحدث أعمال ليام هو فيلم Arkansas والذى يدور حول كايل وسوين، اللذان يعيشان بأوامر من ضابط مخدرات يدعى فروج، مقره أركنساس، لكنهما لم يلتقيا به أبدًا، وعندما تسير الصفقة بشكل سيء للغاية تكون العواقب قاتلة على الجميع.
قد يهمك ايضا:طرح الإعلان الدعائي لـ«مملكة إبليس 2»
الإعلان الدعائي لـ"bon voyage" لكارول سماحة يشعل "تيك توك" عقب دقائق من طرحه
كانت هذه تفاصيل خبر طرح الإعلان الرسمي لمسلسل ليام هيمسورث الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.