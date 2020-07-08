تطور غير متوقع في قضية “حمزة مون بيبي"

أصدر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في مدينة مراكش المغربية قرار اعتقال الحقوقي محمد المديمي الذي حرك قضية حساب فضائح المشاهير المعروف باسم “حمزة مون بيبي”.

وجاء هذا على خلفية تلقيها عدداً من الشكاوى التي رفعت ضده حيث استمعت النيابة العامة إلى أقواله وأحالته إلى القاضي المذكور الذي قرر متابعته في حالة الحبس بتهم وصفت بالثقيلة.

وجاء في نص الاتهام أنه يواجه قضايا الوشاية الكاذبة ومحاولة النصب وإهانة موظفين عموميين أثناء أداء واجبهما إضافة إلى إهانة هيئة منظمة وتوزيع ادعاءات ووقائع لأشخاص والتشهير بهم.

ويعتبرهذا تحولاً كبيراً ومفاجئاً في القضية التي شملت الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام التي ما زالت قيد الاعتقال فضلاً عن المتهمة الرئيسية عائشة عياش.

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ويذكر أن بطمة نشرت مؤخراً على حسابها على “إنستغرام” صورة لشقيقتها وتوعدت من خلالها من تسببوا بحبسها وكتبت: “أقحموا اسمك في شيء لا يعنيك من الأساس وأدخلوا روحك مكانا ليس من شأنك ولا مقامك، واسكتوا الظالمين بظلم المظلوم، أقسم لن يمر هذا مرور الكرام ولو بعد حين”.

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