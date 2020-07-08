سعيد باي يواصل تجربته في كتابة كلمات الأغاني

كشف الفنان المغربي، سعيد باي، أنه يتعاون من جديد مع الفنانة لمياء الزيدي، إذ كتب لها أغنية ستقدمها بصوتها، وتصدر قريبا.

وقال سعيد باي، الذي أصبح نشيطا على يوتوب، في مقطع فيديو، نشره، إنه يعاود التعاون مع الزايدي في عمل جديد، بعد تعاونهما في فترة الحجر الصحي، بأغنية خاض فيها تجربة الغناء إلى جانبها.

وأضاف الممثل الشهير أنه يتوفر على أغنية من نوع “الصلام”، وهو نوع من أنواع الراب، يرجح أن يقدمها مغني راب، لم يذكر اسمه.

وطلب باي من جمهوره أن يدلي بملاحظاته حول التوجه الجديد، الذي اتخذه، حيث يجرب كتابة الكلمات، إلى حانب تقديم برنامج على يوتيوب، قال عنه إنه لايزال مستمرا.

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