مخرج «طلقتك نفسي» يكشف تفاصيل المسلسل

القاهرة – لايف ستايل
يعكف المخرج محمد النقلي، على تصوير عمل درامي جديد يحمل اسم "طلقتك نفسي"، وذلك بمنطقة الشيخ زايد استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.
وقال النقلي، إن العمل عبارة عن 30 حلقة مقسمة على حكايات، ولكل حكاية حلقتان ترصد مشاكل الزواج السريع، والذي يؤدي في النهاية إلى الطلاق.
وأضاف: "كل أبطال المسلسل من الجيل الجديد، والذي يعاني من هذه المشكلات، ونحاول من خلاله إظهار هذه العيوب وتقديم الحلول لها".
وتابع: "العمل من بطولة هاجر أحمد وأحمد عصام ومحمد مهران وكارولين عزمي وميدو عادل ونانسي صلاح، وعدد آخر من الممثلين".
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