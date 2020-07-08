بنك الطعام يعلن تكريم اسم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي

أعلنت أغاريد، أمين مدير التسويق ببنك الطعام، عن إطلاق اسم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي على قسم التعبئة بالبنك، قائلة: "رحيلها مؤلم وصادم وأتمنى تكون في مكان أفضل بسبب أعمالها الخيرية".



وقالت في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الان" المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، أن البنك قرر إطلاق اسمها على قسم التعبئة لان لها دورها الواضح البناء في خدمات البنك الخيرية.



وكشفت أن مجلس الادارة لبنك الطعام فكر في هذه المبادرة وقرر عدم الاكتفاء بنعيها فقط عازية سبب اختيار قسم التعبئة لتخليد اسمها لانها القاعة التي شهدت زيارتها في عام 2017 والتي مكثت فيها لساعات طويلة.



وأوضحت أن زيارة رجاء الجداوي كانت من المفترض أن تكون قاصرة على إلقاء كلمة لكنها قررت البقاء لساعة أطول وأصرت على التقاط الصور مع العمال ورفضت ان تكون صورة جماعية.

قد يهمك ايضا:

منصة “شاهد vip” تخصص أيقونة لأعمال الفنانة رجاء الجداوي

نجم هوليود فان دام ينعى الراحلة رجاء الجداوي