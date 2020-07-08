تغيير دور عمرو عبدالجليل في «حلم سوسن»

أجرى الفنان المصري أحمد فهمي تعديلات جذرية على سيناريو فيلمه الجديد «حلم سوسن» بالاتفاق مع السيناريست أيمن وتار.

وعلمنا أن دور الفنان عمرو عبدالجليل تغير جذرياً، حيث أصبح الأخير والداً لـ«فهمي» بدلاً من الفنانة روبي بحسب الأحداث، إذ يتشارك مع ابنه في علاقاته النسائية وتتوالى الأحداث.

ومن المقرر أن تستأنف أسرة الفيلم تصويره خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لعرضه في أحد موسمي العيد من العام المقبل.

ويشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، خالد أنور، مايان السيد، فيما يشارك الفنان أكرم حسني كضيف شرف في الفيلم الذي يخرجه أحمد الجندي.

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