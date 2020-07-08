ساقية الصاوي تعود مع أم كلثوم بنظام الـ25%

تستقبل ساقية الصاوي بالزمالك، بدءًا من الخميس المقبل، الجماهير، في أول حفلة يتم تنظيمها منذ تفشي كورونا، على أن يكون الحضور بنسبة الـ25% حسب تعليمات مجلس الوزراء، والحفل سيحمل عنوان "أم كلثوم تعود من جديد" وهو حفل غنائي عرائس، ويوم الجمعة سيتم تقديم حفل آخر لفرقة الحضرة.

وستقدم ساقية الصاوي حفلين متتاليين، لأي مطرب أو فرقة؛ لاستيعاب أكبر عدد من الجمهور، بالإضافة لتحقيق ربح مادي معقول، وتم تجهيز قاعة النهر بالساقية لاستقبال الحفلات بنظام الـ25%، حيث سيتم ترك كرسيين فارغين بين كل شخص وتم وضع صور عليهم من فناني الزمن الجميل لتعطي شكلا وروحا إيجابية.

ومتاح الحجز حاليًا للحفلات التي تم الاتفاق والإعلان عنها، سواء في شباك التذاكر أو على موقع الساقية.

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