طرح المطرب سامح غرباوى فيديو كليب بعنوان "عنيدة وعصبية" عبر مواقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» ، ونشر سامح غرباوي الكليب على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.



«عنيدة و عصبية».. كلمات نسرين فاروق، ألحان طارق بدر، توزيع حسين أحمد، وتم التسجيل والمكساج استوديو ألحان الشرق، مدير تصوير رفاعي، ومن إخراج سامح دياب.



جدير بالذكر، أن كليب «عنيدة و عصبية» سيتم طرحه على القنوات الفضائية الأسبوع المقبل. قد يهمك ايضا: محمود الليثي يطرح «تقلان علينا» عبر اليوتيوب كيتي بيري تُطلق أحدث كليباتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سامح غرباوي يطرح كليب «عنيدة وعصبية» عبر اليوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.