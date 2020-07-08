أول ظهور لـ كيم كارداشيان في لوس أنجلوس

القاهرة - لايف ستايل التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورا لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في اول ظهور لها بعد اعلان زوجها مغني الراب الامريكي كاني ويست، ترشحه للانتخابات الرئاسية الامريكية. وظهرت كيم كارداشيان، في شوارع لوس انجلوس مرتدية ملابس جلدية وتخفي وجهها بالكمامة من اجل الاجراءات الوقائية لتفادي عدوى فيروس كورونا المستجد

وكذبت مجلة فوربس الامريكية نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، حول تلقيبها ب لقب مليارديرة على حسب وصف زوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست.

وكانت هناك اخبار انتشرت على مدار الأيام الماضية تشير إلى أن ماركة كيم كارداشيان لمستحضرات التجميل kkw حققت صفقة مالية كبيرة ، وهو ما منحها لقب مليارديرة. قد يهمك أيضا: جولة داخل حقيبة مكياج كيم كارداشيان كريس جينر تستعرض هدايا آل كارداشيان لمناسبة عيد الفصح

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