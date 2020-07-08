نجم هوليود فان دام ينعى الراحلة رجاء الجداوي

القاهرة – لايف ستايل
نعى نجم هوليود البلجيكي، جان كلود فاندام، الممثلة المصرية الراحلة، رجاء الجداوي، التي توفت نهاية الأسبوع المنصرم إثر إصابتها بفيروس كورونا.
وشارك فان دام، عبر حسابه الخاص على موقع "فايسبوك" للتواصل الاجتماعي، صورة تجمعه برجاء الجداوي من حفل كُرما فيه في المملكة العربية السعودية.
وقال فان دام: "إنني مصدوم، إنه لمن المحزن جدا أن أقرأ خبر رحيل الممثلة المصرية الأسطورية رجاء الجداوي بعد خوضها معركة شجاعة ضد فيروس كورونا المستجد".
وكتب فان دام متذكرا رجاء الجداوي في الحفل: "لقد قابلتها قبل أشهر، وكانت مليئة بالحياة والبهجة والفخامة، لا أصدق أنها رحلت، ولكنها ستظل في ذاكرتي بروحها المحبوبة وضحكاتها الجميلة، فليرحمها الله".
وتقابل فان دام ورجاء الجداوي على هامش حفل منتدى صناعة الترفيه في المملكة العربية السعودية، الذي أقيم في أكتوبر 2019.
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