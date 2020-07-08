تفاصيل قصة فيلم The boy على قناة mbc 2

حقق فيلم The boy نجاحا كبيرا فترة عرضه في دور السينما، حيث حققت إيراداته رقم كبيرا وقياسيا ومع إعلان قناة mbc 2 عرضه ضمن الأفلام الأجنبية التي سيتم عرضها على القناة كانت ردود الفعل قوية جدا بسبب شهرة الفيلم على مستوى العالم أجمع.

The boy

أعلنت قناة mbc 2 عن عدد من البروموهات الخاصة بالفيلم ومواعيد عرضه للجمهور ليلا ليكن الفيلم حاصلا على اهتمام كبير من المتابعين ليصبح في ساعات قليلة من أكثر الكلمات البحث في جوجل من شدة البحث عنه من جانب الجمهور.

وفي عام 2016، أي ما يقرب من اربع سنوات كانت قد تم الإعلان عن مجموعة كبيرة من أفلام الرعب التي يحبها الجمهور بشكل كبير وكان منها فيلم ذا بوي الذي يحكي عن قصة دمية تبدو حساسة تسمى Brahms.

الفيلم كانت قصته التي أعلنت عنها الشركة المنتجة في البدايات مثيرة للاهتمام بشكل كبير، حيث يحكي الفيلم عن رحلة مثيرة مخيفة وبطلة العمل غريتا امرأة أمريكية شابة تأخذ وظيفة كمربية في قرية إنجليزية نائية، لتكتشف أن الطفل البالغ من العمر 8 سنوات التي سترعاه هو دمية بالحجم الطبيعي يهتم بها الأب والأم مثل صبي حقيقي كوسيلة للتعامل مع وفاة ابنهم الفعلي قبل 20 عاما.

لم تكن القصة واقفة عند هذا الحد فقط بل يمتد فيلم "ذا بوي" إلي انتهاك قائمة من القواعد الصارمة، حيث تجلب المربية سلسلة من الأحداث المزعجة والتي تجعلها تشعر بأنها تعيش في أسوأ كابوس، مما يدفعها إلى الاعتقاد بأن الدمية حية بالفعل.

فيلم "ذا بوي" هو من اخراج وليام برينت بيل، ومن تأليف ستايسي مينير، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين والفنانات منهم كريستوفر كونفيري، أوين يومان، كيتي هولمز، رالف إنيسون، والعمل من إنتاج شركة STX Entertainment.

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وكان قد حقق فيلم the boy خلال عرضه في السينما مطلع العام الجاري 2020، إيرادات قوية تخطت تكلفة ميزانيته التى وصلت إلى 10 ملايين دولار أمريكى، وبلغت إيرادات العمل نحو 20 مليون دولار في مارس الماضي، بعد طرحه يوم 21 فبراير الماضي لعام 2019 بدور العرض حول العالم، وتأثر الفيلم بالإغلاق الذي شهده العالم بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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