سمية الخشاب في أحدث إطلالة لها عبر "انستجرام"

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة.
وظهرت سمية الخشاب في الصوره بجامب سوت جينس كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.
و جاءت التعليقات علي الصوره كالتالي :
- شكلك حلو اوي
- بحب استايل لبسك
- سميه بنحبك اوي بجد
و يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.
الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري
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