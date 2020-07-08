صفاء أبو السعود تنعي رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة صفاء أبو السعود الفنانة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، "كانت دايمًا تسأل عليا في البيت، فنانة جدعة، وكمان بنتها أميرة طالعة جميلة زيها، ربنا يحفظها ويحميها".

وأضافت "الفقيدة لم تكن مجرد إنسانة عادية على جميع المستويات الفنية والإجتماعية والإنسانية، بل كانت بالنسبة لي وللجميع الأخت والصديقة والحبيبة، مُشيرة إلى أن الراحلة كانت في منتهى الطيبة والرقي والصدق والوفاء النادر، الذي تعجز الكلمات عن وصفه، لكن سنة الحياة أن الأحبة دائمًا يرحلون، ولن يعوض مكانهم أحد".

واختتمت "رجاء الجداوي هتفضل في قلوبنا على طول، وهتفضل فنانة عظيمة محفورة جوانا، فنانة جدعة وتساعد جميع الناس، مكانتش بتشوف حد محتاج أي حاجة، إلا وتساعده على طول دون تفكير، رحم الله الأخت الحبيبة والصديقة الفنانة العظيمة رجاء الجداوي”.

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