"نتفليكس" تعرض المسلسل السعودي "تكّي"

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت مجموعة «Webedia Arabia» الإعلامية، عن حصول شبكة «نتفليكس» على حقوق عرض المسلسل الدرامي السعودي الشهير «تكّي» الذي أصبح متاحاً الآن على منصتها.

المسلسل من إنتاج شركة «UTURN» التابعة للمجموعة، ويروي قصة شاب سعودي يحلم بأن يصبح مخرجاً سينمائياً، وهو من تأليف وإنتاج محمد (أنجي) مكي.

من ناحية أخرى، يواصل قسورة الخطيب، رئيس مجلس إدارة المجموعة، رعاية المواهب السعودية ودفع هذه الصناعة إلى الأمام. وقال: تحتضن السعودية عدداً من النجوم الصاعدين، ونحتضن معظم هذه المواهب.

وقال جورج مكتبي الرئيس التنفيذي للمجموعة: في عالم سريع الوتيرة، ندمج باستمرار بين السرد الصحيح والبيانات الدقيقة لسد الفجوة بين الجماهير ومؤسسات البث من خلال إشراك المشاهدين في الموضوعات التي تهمّهم.