بريانكا شوبرا تنضم لأبطال "ماتريكس 4"

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا عن إنضمامها إلى طاقم عمل فيلم "Matrix 4"الى جانب بطله كيانو ريفز، دون أن تفصح عن تفاصيل دورها.

ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا النجمة كاري-آن موس ونيل باتريك هاريس.

يذكر أن صناع الفيلم عادوا لإستئناف التصوير في برلين بعد رفع إجراءات حظر فيروس كورونا المستجد.

وكانت عجلة الإنتاج قد توقفت في مارس بعد أن إنتهى طاقم العمل من تصوير كافة المشاهد التي تجري أحداثها في سان فرانسيسكو قبل الإغلاق التام بسبب تفشي الفيروس هناك.

وذكر بطل السلسلة كيانو ريفز، الذي يقوم بدور "نيو"، أن قصة الفيلم الجديد رائعة، وأنه من المقرر طرحه في أبريل/نيسان 2022.

وتلقت الأجزاء الثلاثة السابقة من سلسلة "ماتريكس" نجاحاً جماهيريًا ونقديًا باهرين، دفع شركة وورنر برذرز للإعلان عن تنفيذ جزء رابع مؤخرًا بعد مرور أكثر من 10 أعوام على عرض الجزء الثالث.