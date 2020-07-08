شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب فى مسلسل جديد من 45 حلقة بعد نجاح " الأخ الكبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاح مسلسل "الأخ الكبير" والصدى الكبير الذى حققه الفنان محمد رجب بالعمل، يواصل تحضيراته حاليا لمسلسل جديد ينتمى لنوعية الـ45 حلقة ويكتبه المؤلف أحمد عبد الفتاح، حيث استقر على القصة الذى يناقشها فى المسلسل، ومن المقرر أن ينطلق تصويره خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار على مخرج العمل والابطال الذين يشاركونه فى المسلسل.

وشارك محمد رجب فى الموسم الرمضانى الأخير من خلال مسلسل "الإختيار" للنجم أمير كرارة، وظهر فى الحلقات الأولى كضيف شرف فى العمل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج بيتر ميمى، وشارك فى بطولة العمل مجموعة من النجوم منهم الفنان أحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز.

وكانت أخر أعمال محمد رجب مسلسل "الأخ الكبير"، ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.