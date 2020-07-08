شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش تهدد مبررى التحرش بـ"البلوك": فى الإجرام لا وجود لحرية التعبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هددت الفنانة السورية نسرين طافش، كل من يبرر التحرش الجنسى بـ"البلوك"، مؤكدة أن فى الإجرام لا وجود لحرية التعبير عن الجهل، وأن التحرش لا مبرر له.وكتبت نسرين، عبر حسابها على تويتر: "كل من يبرر للتحرش.. أيا كان المبرر.. رح اعملوا بلوك.. فى الإجرام لا وجود لحرية التعبير عن الجهل".



نسرين

من ناحية أخرى، بدأت الفنانة نسرين طافش في التحضير ات الخاصة بمسلسلها الجديد "الوجه الآخر" الذى تقدم فيه دور البطولة أمام الفنان ماجد المصرى، حيث عادت نسرين إلى القاهرة مطلع هذا الأسبوع عقب فتح خطوط الطيران مباشرة والتي كانت مغلقة على مدار الـ 3 أشهر الماضية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصرى، نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، أحمد خليل وعدد آخر من الفنانين والعمل قصة ماجد المصرى وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش وإنتاج شركة سينرجى وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة ومقرر البدء فى تصويره خلال الأيام المقبلة.

Advertisements

وقدمت نسرين طافش هذا العام مسلسل "ختم النمر" على قناة on والذى عرض في شهر يناير الماضى وشاركت في بطولته إلى جانب أحمد صلاح حسنى، وميرهان حسين إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج.

وكانت نسرين طافش قد سافرت إلى دبى فورانتهائها من تصوير مسلسلها الأخير "ختمر النمر" فى شهر مارس الماضى، لإنهاء بعض الأمور الخاصة بها والعودة إلى القاهرة مرة أخرى لاستكمال نشاطها الفنى، إلا أن قرارات تعليق حركة الطيران التى أجبرتها على البقاء فى دبى طوال هذه الفترة.