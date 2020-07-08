شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى طلعت زكريا: قدرت أعوض كل حاجة إلا فراق أبويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة الشابة إيمى طلعت زكريا، ابنة الفنان القدير الراحل طلعت زكريا، أنها استطاعت تعويض كل شيء، إلا فراق والدها، داعية له وللأموات جميعا بالرحمة والمغفرة.





ونشرت إيمى، عبر حسابها على انستجرام، صورة لها مع والدها الفنان الراحل، ظهرت فى الصورة وهى تحمل الجيتار، قائلة: "قدرت أعوض كل حاجة إلا فراق أبويا.. ربنا يرحمك أنت وأمواتنا جميعا".

ودائما ما تستعيد الفنانة الشابة إيمى طلعت زكريا، ذكريات والدها الراحل، حيث كان آخرها صورة من الأرشيف بمرحلة شبابه، حيث ظهر فيها الفنان الراحل طلعت زكريا، بملابس شتوية وكان يقف أمام المرآه ضاحكًا، ونشرت إيمى الصورة عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "طاطا حبيبى اللى هيفضل ضحكته قدام عينى طول العمر.. ربنا يرحمك يا حبيبى وتكون مبسوط من كل الناس اللى بتحبك وبتدعيلك.. بنت أبوها".

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جاء هذا بعدما أشارت الفنانة الشابة إيمى طلعت زكريا، إلى رؤيتها أن فكرة جزء تانى من فيلم "غبى منه فيه" الذى شارك فى بطولته والدها الراحل طلعت زكريا والفنان القديرالراحل حسن حسنى، ستكون صعبة جدا من غيرهم.

وكانت نشرت إيمى، عبر حسابها على انستجرام، صورة من بوستر الفيلم الذى عرض قبل 16 عاما، صحبته بتوجيه سؤال لمتابعيها، قالت فيه: "عايزه رأيكم فى "غبى منه فيه" الجزء التانى، تفتكروا هينجح؟.. يهمنى رأيكم وربنا يوفق الجميع".

وأوضحت إيمى: "أنا شهادتى مجروحة شوية، هيتقال انى بقول الكلام ده عشان بابا الله يرحمه، بس فعلا فكرة جزء تانى دى صعبة من غيرهم، أنا شايفه إن هانى رمزى يعمل شخصية تانية مقاربة لنفس الفيلم، بس مش غبى منه فيه".

وكان الفنان هانى رمزى، أكد أنه لم يتعاقد على الجزء الثانى من فيلم "غبى منه فيه" بعد إعلان الشركة المنتجة نيتها لتقديم الجزء الجديد من العمل خلال الفترة المقبلة.