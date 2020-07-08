شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال: أشكر من قدم لى التعازى والمواساة فى وفاة والدتى..ادعولى بالصبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الفنان حمادة هلال، الشكر لكل من قدم له التعازى والمواساة فى وفاة والدته، التى رحلت بعد صراع مع مرض السرطان، صباح أمس الثلاثاء، طالبا الدعاء بالرحمة والمغفرة لها.

وكتب هلال، عبر حسابه على تويتر: "أشكر كل من قدم لى التعازى والمواساة فى وفاة والدتى، واللى حاول يكلمنى أثناء فترة مرض والدتى أو بعد الوفاة أو حاول يكون معايا فى أزمتى، سامحونى لو ما قدرتش أرد على أى حد فيكم وشعور كل واحد على راسى".





وأضاف هلال: "أنا اليومين دول فعلا مش قادر أرد على حد، ومش قادر أتكلم فعلا، اعذرونى وادعولى بالصبر ورجاء بالدعاء بالرحمة والمغفرة لوالدتى، شكرا لكم جميعا، واسأل الله ألا يريكم أى مكروه".

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كان النجم حمادة هلال قد أعلن لـ ”الخليج 365” عن وفاة والدته السيدة رجاء إبراهيم، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث وافتها المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء داخل المركز الطبى العالمى، وتم دفنها بمقابر الأسرة بطريق العين السخنة.

وبكلمات مؤثرة، نعى الفنان حمادة هلال، والدته، ونشر حمادة عبر حسابه على "فيس بوك"، قائلا، "‎انا لله وانا اليه راجعون.. ‎الله يرحمك يا امى الله يرحمك ياقلبى الله يفرحك فرحه كبيره النهارده على قد فترة المرض اللى احتسبتيه عند ربنا سبحانه وتعالى كنتى راضيه طول الوقت وحمده ربنا وعلى قد صبرك وتعبك فى تربيتنا انا واخواتى على قد ماكنتى بتصبرى وتتفائلى بالخير وربنا بيكرمك ودايما تفرحى اللى حواليكى وكنتى طول عمرك طفله.. ‎يارب امى كانت مؤمنه بيك كامل الايمان وبان محمد عبدك ورسولك اسالك يا الله ان ترزقها صحبته فى الفردوس الاعلى يارب العالمين..‎ أسألكم الدعاء والفاتحة".