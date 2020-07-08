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.كواليس تحضير حنان ماضي لأغنية جديدة بعد غياب 4 سنوات.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة حنان ماضي لتسجيل أغنية سينجل جديدة لم تستقر علي اسمها حتي الأن، من كلمات الشاعر حسن رياض، وألحان على يوسف، وتوزيع الموسيقي أحمد محمود، وهندسه صوت جورج يعقوب.

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من ناحية أخري طرح حنان الماضي في 2016 أغنية جديدة بعنوان "حنين لماضى"، وهي من كلمات وألحان علي يوسف، وتوزيع أحمد محمود، وهندسه صوت ماهر صلاح، وإخراج محمد لطفي.

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ويعتبر حنان ماضى لها أكثر من ألبوم منها "ليلة عشق" و"شباك قديم" و"إحساس" و"شباك قديم" ومن أشهر أغانيها "شدى الضفاير"، "حاولت أعيش عصفور فى ليلة مصر" و"كان وكان".

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يذكر أن المطربة حنان ماضى تخرجت فى معهد الكونسرفتوار قسم الكمان وكان الغناء هوايتها منذ الصغر، بدأت مشوارها الفنى بعد تخرجها وكان اول ظهور لها من خلال تتر مسلسل اللقاء الثانى الحان الموسيقار عمر خيرت وشاركها الغناء الفنان على الحجار.

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