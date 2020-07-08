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شكرا لقرائتكم خبر عن بيلا حديد تهاجم إدارة "إنستجرام" وتؤكد : فخورة بأني فلسطينية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجمت النجمة والسوبر موديل الشهيرة بيلا حديد إدارة موقع التواصل الإجتماعي الشهير " إنستجرام"، و ذلك بعد أن نشرت بيلا البالغة من العمر (23 عاما ) على الـ Stories الخاصة بصفحتها علي "إنستجرام" صورة جواز سفر والدها رجل الأعمال الفلسطيني الشهير محمد حديد، و مكتوب في جواز السفر أنه مولود في فلسطين .
جواز سفر والد بيلا حديد
وأشارت بيلا حديد أن إدارة "أنستجرام" وضعت صورة باسبور جواز سفر والدها ضمن الصور التي تخالف قوانين إنستجرام، و قالت حديد لمتابعي صفحتها الذي وصل عددهم الي 31.4 مليون متابع على إنستجرام أنه تمت إزالة المنشور حيث زعم أنه خرق إرشادات شركة Instagram و كأنه محتوي يدعوا للبلطجة أو التحرش أو العري" .
وتساءلت: "ألا يسمح لنا بأن نكون فلسطينيين على إنستجرام؟ هذا بالنسبة لي هو تنمر.. لا يمكنك محو التاريخ عن طريق إسكات الناس وهو ما أضافته إلى جانب لقطة شاشة لإشعار تلقته من منصة وسائل التواصل الاجتماعي التي ذكرت أنه تمت إزالة مشاركتها بسبب مخالفة إرشادات المنتدى .
بعد حذف صورة جواز السفر
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