شكرا لقرائتكم خبر عن " نابليون" مدير أعمال تامر عاشور يعلن تعافيه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أيمن نابليون مدير أعمال المطرب تامر عاشور، شفائه من فيروس كورونا، حيث كتب عبر حسابه على فيس بوك :"الحمد لله والشكر لله على نعمة الشفاء، الحمد الله الذى يختبر العبد ويضعه فى المحن الحمد الله الذى يصبرنا على البلاء الحمد الله على نعمة حب الناس اللهم أشفى كل مريض، واحفظ الجميع".

وكان أيمن نابيلون قد أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد، من خلال منشور كتبه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا، الحمد لله على كل شيء.. بقالى 3 أيام تعبان جدا.

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وتابع: ظهرت عليا أعراض متوسطة، سخونية "درجة الحرارة 39"، بتنزل وتطلع في حدود نص درجة" نار بجد في راسى"،وبدأ نظرى أحس بضعف وقئ وإسهال وتكسير في الجسم.

واختتم قائلا: الحمد لله على كل شيء، إن شاء الله محنة وهتعدى عليا على خير، ربنا يستر وماتحصلش مضاعفات، أدعولى يارب ما تشوفوا وجع ولا شر.