شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشاد يكشف بعد قليل تفاصيل أزمته مع أحد المنتجين في فيديو عبر انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وكشفت الإعلامية مى حلمى صباح اليوم الأربعاء عن الأزمة التى يعانى منها زوجها الفنان محمد رشاد فى عقد عمل مع أحد الأشخاص وقالت هناك إخلال فى التعاقد والذى أسفر عن تلقيهم صباح اليوم إنذار للحجز على منزلهم والأثاث الخاص بهم.

وعند التواصل مع الفنان محمد رشاد قال رشاد لـ الخليج 365 أنه سيقوم بعد قليل بكشف كافة تفاصيل الأزمة من خلال فيديو لايف على صفحته بموقع الصور والفيديوهات انستجرام

يذكر أن المذيعة مى حلمى قد ظهرت باكية خلال الفيديو التى كشفت فيه مايحدث وقالت : تخيلي تصحي من النوم تلاقى حد بيكلمك يقولك أنا جاى أحجز على البيت وأثاث بيتك، بدعم جوزى، كفاية وقف حال فينا طول 4 سنين أنا كمان تضررت فيهم بسبب علاقات شخص يرغب في أذية محمد رشاد".

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وأضافت : "دون سابق انذاز تلاقي حد عاوز يحجز علي بيتك ويدمر اسمك وحياتك هتعملو ايه عملك ايه عشان الكره ده سيبنا في حالنا وابعد عن شغلنا ومش هسيب حقنا".

كما قالت مي إنها لن تستطيع الدخول في تفاصيل، ولكن زوجها محمد رشاد يعاني من أزمة في عقد مع شخص ما، وهناك إخلال في التعاقد، وقد حكم عليه بمبلغ 5 ملايين جنيه.