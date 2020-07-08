شكرا لقرائتكم خبر عن قلب تشاليز ثيرون حزين وهذا الأمر لا تستطع تقبله بسهولة..اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع ديلي ميل عن تصريحات النجمة العالمية تشارليز ثيرون والتي قالت فيها أنه تم استبعادها من سلسلة Mad Maxوأنه صناع السلسلة سيقومون باستبدالها بممثلة أخري أصغر سنا حيث تبلغ ثيرون 44 عاما.

وقالت ثيرون أنها حزينة ولا تستطيع تقبل الأمر بسهولة خاصة وأنها كانت سعيدة بالمشاركة في السلسلة موجه الشكر لمخرج الفيلم.

في مايو الماضي كشفت النجمة تشارليز ثيرون أثناء حديثها لمجلة التايمز عن كواليس الخلاف الشهير الذى جمعها بالنجم توم هاردي أثناء مشاركتهما معاً في فيلم "ماد ماكس"، والذى توج بجائزة الأوسكار عام 2015، ونال اشادات قطاع كبير من الجمهور والنقاد آنذاك.

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تشارليز ثيرون أكدت أن هذا الخلاف كان نابع من حجم الضغوطات الجمة التي ألقت علي كاهل كل المشاركين في العمل، وعلى رأسهم توم هاردي حيث كان يقوم بدور سبق وقام به النجم ميل جيبسون، وبالتالي رفع من حد الضغوطات عليه، نظراً لحجم المقارنات التي تمت معه قبل طرح الفيلم وكم الانتقادات التي نالها قبل طرح الفيلم حتي بأنه لن يقدم الدور بأى حال من الأحوال بصورة تضاهي نجاح ميل جيبسون الذى حقق آنذاك شهرة كبيرة من بوابة "ماد ماكس".

كما أضافت ثيرون أن تلك الضغوطات انتقلت إلي الجميع بما فيهم هي، وبالتالي لم يتمكنا من الارتفاع لكم الضغوط ومواجهتها بالقدر الكافي، ولكنها أثرت عليهما سلباً في علاقتهما حيث دخلا في عدة أزمات أثناء التصوير لأنهما لم يستوعبا كل تلك الضغوطات النفسية الذى شعرا بها سواء هما أو كل المشاركين بالفيلم، مؤكدة أنهما تأثرا بالشخصيات الذى يجسداها أيضاً، والتي تحاول طول الوقت البقاء علي قيد الحياة.