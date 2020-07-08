شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة السينما تتقدم بمذكرة لمجلس الوزراء لزيادة نسبة تشغيل دور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المنتج هشام عبد الخالق لـ"الخليج 365" نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، لـ الخليج 365 أن مجلس ادارة الغرفة عقد الغرفة عقدت عدة اجتماعات الأسبوع الماضي شهدت تقديم مقترحات للأعضاء وخلصت بتقديم مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بزيادة نسبة التشغيل لتصل إلى 50 % من الطاقعة الاستيعابية لدور العرض، مع الالتزام بالقرار الحالي بإعادة فتح السينمات بنسبة 25 % التى أقرها مجلس الوزراء قبل أسبوعين.



المنتج هشام عبد الخالق

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وأوضح عبد الخالق أن نسبة الفتح الجزئى لدور العرض بنسبة 25 % فقط تجعل هناك خسائر كبيرة لأنه سيتم فتح القاعات حتى لو لشخصين أو ثلاثة ووقتها سيكون هناك خسائر سواء وخاصة من ناحية الايجار أو الكهرباء لأن القاعة ستعمل مثل ما تكون كافة المقاعد ممتلئة، مشيراً إلى أن الإغلاق الكامل كان أقلل ضراراً وأقل تعرضاً للخسائر.

وتابع عبد الخالق أن المنتجين لن يتشجعوا لطرح أفلاماً جديدة فى ظل وجود نسبة 25 % فقط لأنهم سيتعرضون للخسائر مؤكداً على أن مجلس ادارة غرفة صناعة السينما يرى أن أقل نسبة من الممكن أن تشجع المنتج على طرح فيلم جديد هى 50% وذلك سيجعل أيضاً الجمهور يتشجع على الذهاب الى السينمات فى حالة وجود أفلام جديدة بدلاً من عرض أفلام قديمه حالياً.