شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة تجمع The Recording Academy ومنظمة Color of Change..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع فارايتي عن قيام The Recording Academy المسئولة عن تقدم جوائز الجرامي الموسيقية عن عقدها شراكة مع منظمة Color of Change، أكبر منظمة عدالة عرقية عبر الإنترنت في الولايات المتحدة ، وذلك لتعزيز التغيير الإجتماعي الإيجابي في صناعة الموسيقى.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الأكاديمية أنها تبرعت بمليون دولار للمنظمة لتعمل علي تحديد الفرص رئيسية لقيادة التغيير والتأثير في صناعة الموسيقى، فيما تخص صناعة الموسيقي من أصحاب البشرة السمراء.

وكانت فازت ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما بجائزة Grammy لأفضل ألبوم منطوق في يناير الماضي، وذلك عن ألبوم كتابها الصوتى والذى يتناول السيرة الذاتية لها وهو بعنوان Becoming.

وشهد حفل توزيع الجوائز فوز تانيا تاكر بجائزة الـ جرامي Best Country Album وذلك عن ألبومها While I'm Livin، فيما بجائزة جرامي لأفضل أداء منفرد لموسيقى الريف ويلي نيلسون عن ألبومها Ride Me Back Home.

وكان من المقرر أن تشارك النجمة العالمية تايلور سويفت، في حفل توزيع الجوائز، لكنها اعتذرت ويأتي ذلك رغم من منافستها علي ثلاث جوائز Grammy للعام 2020، وبذلك ستكون هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يفتقد فيها متابعي حفل Grammy تواجد النجمة العالمية تايلور سويفت، حيث كان ظهورها الأخير بالحفل في عام 2016.