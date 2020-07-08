شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يفى بوعده للشاعر أمل الطائر مؤلف أغانيه الناجحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام نجم الغناء الشعبى حكيم بزيارة الشاعر أمل الطائر فى منزله، والذى تعرض منذ ثلاث أسابيع لعدة جلطات فى المخ، حيث ذهب إليه حكيم بصحبة أحد المنتجين، وعرض الفنان حكيم أن يكون تحت أمر الشاعر أمل الطائر بأى شىء يحتاجه، الذى كان سببا فى نجومية حكيم فى بداية مشواره الفنى.

يذكرأن الطائر تعرض منذ 3 أسابيع لوهكة صحية أثناء أدائه الصلاة، وفقد توازنه وبدأ في التعثر بالكلام وذهب به أفراد عائلته إلى أحد أطباء المخ والأعصاب، وأكد أنه يعاني من مجموعة جلطات صغيرة بالمخ، وبمراجعة أطباء القلب قالوا بالبداية أنه قد يحتاج لجراحة القلب المفتوح، لكن بحمد الله تم علاج سيولة الدم بالأدوية والعلاج".

الشاعر أمل الطائر يعد من رواد كتابة الأغنية الشعبية، ونشأ في عائلة فنية، وورث وأشقائه الشعراء مواهب كتابة الشعر الغنائي عن والدهم الشاعر مصطفى الطائر.

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وقدم أمل الطائر ما يزيد عن الـ700 أغنية، وكتبت أغانيه شهادات الميلاد الفني لنخبة من نجوم الأغاني الشعبية، ومنهم حكيم الذي غنى من كلماته، نار، نظرة، بيني وبينك، أفرض، السلاموا عليكوا، الحق عليه، أبوسه، وغيرها.

وغنى من كلمات الطائر كل من محرم فؤاد، هاني شاكر، أنغام، هيفاء وهبى، عبد الباسط حمودة، حسن الأسمر، حمادة هلال، محمد هنيدى، سامو زين، طارق الشيخ وغيرهم.