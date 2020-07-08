شكرا لقرائتكم خبر عن "نمرة اتنين".. نيللى كريم تعلن عن مسلسلها الجديد قبل عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة نيللى كريم ، عن مشاركتها في مسلسل "نمرة اتنين""، المقرر عرضه على إحدى المنصات الالكترونية، حيث كتبت على صفحتها الشخصية عبر "فيس بوك" معلقة : "بكره فكرة الندم، دلوقتي بحاول ما أغلط عشان ما أندم، مسلسل (نمرة اتنين) قريبا".

مسلسل "نمرة اتنين" سيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، خلال الفترة المقبلة، وهو حلقات متصلة، يضم قصصًا مختلفة عن العلاقات ومفهوم الرومانسية في المجتمع الحديث، وتم تصويره في 6 مدن عربية مختلفة، هى الرياض، وجدة، والقاهرة، والجونة، وبيروت، ودبى، ويشارك في بطولته كل من شيرين رضا، ونيللى كريم، وأمينة خليل، وصبا مبارك، وعادل كرم، وعمرو يوسف، منى زكي.

يذكر أن نيللى كريم شاركت في الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل بـ "100 وش"، ولاقى العمل نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته كل من آسر ياسين، رشدى الشامى، مصطفى درويش، شريف دسوقى، حنان يوسلإ، زينب غريب، دنيا ماهر، اسلام إبراهيم، وأخرون، تأليف أحمد والى وعمرو الدالى، وإخراج كاملة أبو ذكرى.