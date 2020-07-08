بالصور.. أحمد الفيشاوي يحتفل ببدء تصوير "30 مارس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انطلق صناع فيلم "30 مارس"، في تصوير أولى مشاهد العمل أمس، بمنطقة مصر الجديدة.

ونشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، عدة صور تجمعه بفريق العمل، وهم يحتفلون بإنطلاق التصوير.

وعلق: "احتفالنا ببداية تصوير فيلم 30 مارس، مع أطول منتج في مصر راني مسحال، من الشمال لليمين إبراهيم حرفوش مدير الإنتاج، ريمون رمسيس المنتج الفني، حميد المدني الكاتب، المنتج راني مسحال، المخرج أحمد خالد موسى، ودينا الشربيني".

فيلم "30 مارس" بطولة خالد الصاوي، أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، محمد جمعة، أحمد خالد صالح، إنجي المقدم، محمد علي رزق، ومن إخراج أحمد خالد موسى.