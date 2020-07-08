بعد تعرضه لجلطة.. حكيم يزور أمل الطائر في منزله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص النجم حكيم، على زيارة صديقه الشاعر أمل الطائر، بعد تعرض الأخير لعدة جلطات بالمخ، خلال الفترة الماضية.

الزيارة كانت مساء أمس الثلاثاء، في منزل أمل الطائر، وكان بصحبة حكيم، صديقه المنتج فايز عزيز، وظهر فيها "الطائر" على كرسي متحرك.

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وتعاون أمل الطائر مع حكيم في عدد كبير من الأغاني، ليصبح واحدا من أهم نجوم الأغنية الشعبية، من بينها "بيني وبينك"، "افرض مثلا"، "نار"، "نظرة"، "السلام عليكو"، وغيرها.

كما تعاون "الطائر" مع عدد كبير من نجوم الغناء من بينهم محرم فؤاد، محمد فؤاد، أنغام، هاني شاكر، حسن الأسمر، طارق الشيخ، وآخرون