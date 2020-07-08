بينها Cop Out و The Golden Compass.. أفلام السهرة الليلة على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحرص مجموعة من القنوات على عرض باقة متميزة من الأفلام التي نالت جوائز عالمية أو حققت إيرادات ضخمة، لتحقيق التسلية والترفيه لجماهير الوطن العربي.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأفلام السهرة اليوم الأربعاء:

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في تمام الثامنة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم الفانتازيا Miss Peregrine's Home for Peculiar Children، إنتاج عام 2016، بطولة أسا بترفيلد، إيفا جرين، إيلا بورنل، ومن إخراج تيم برتون.

تدور أحداث الفيلم، عندما يكتشف "جيك" أدلة متعلقة بلغز يمتد إلى عوالم متوازية وخطوط زمنية بديلة، يكتشف ملجأ سري يطلق عليه "مس بيريجرنس هوم" يأوي أطفالا يمتلكون قدرات غريبة.

أما في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، تعرض القناة فيلم المغامرة The Golden Compass، إنتاج عام 2007، بطولة نيكول كيدمان، داكوتا بلو ريتشاردز، دانيال كريغ، تأليف فيليب بولمان، ومن إخراج كريس ويتز.

تدور أحداث الفيلم، حول "ليزا"، فتاة في الثانية عشرة من عمرها، تنطلق في مهمة سعيا وراء إنقاذ صديقتها المقربة وينتهي بها المطاف في سعي استثنائي ليس من أجل إنقاذ عالمها فقط.

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في تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض قناة "إم بي سي ماكس" الفيلم الدرامي Water for Elephants، إنتاج عام 2011، بطولة روبرت باتينسون، ريس ويذرسبون، كريستوف فالتز، ومن إخراج فرانسيس لورانس.

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تدور أحداث الفيلم حول طالب طب بيطري، يلتقي ببطلة السيرك الأولى حيث يربطهما تعاطفهما وحبهما لفيل مميز بالسيرك، وبالرغم من كل العقبات التي يواجهونها بما في ذلك غضب زوجها، إلا أنهما يقعان في حب طويل الأمد.

وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تعرض القناة فيلم الكوميديا والدراما الأمريكي Inside Llewyn Davis، إنتاج عام 2013، بطولة أوسكار إسحاق، كاري موليجان، جون غودمان، ومن إخراج جويل كوين وإيثان كوين.

تتبع أحداث الفيلم، أسبوعا في حياة مغني الذي يجوب الساحة الموسيقية في نيويورك ستينات القرن الماضي، يكتشف عالم الموسيقى الشعبية في جرينتش فيليدج.

MBC ACTION

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، فيلم Cop Out، إنتاج عام 2010، بطولة بروس ويليس، تريسي مورجان، كتابة مارك كولين وروب كولين، ومن إخراج كيفين سميث.

تدور أحداث الفيلم، عندما ينطلق شرطيان قديمان في شرطة نيويورك في مهمة لتفقد أثر بطاقة نادرة لرياضة البيسبول تعرضت للسرقة، ينتهي بهما المطاف في مواجهة عصابة لا ترحم مهووسة بجمع التذكارات.

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في تمام الساعة التاسعة مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، فيلم الأكشن Dabangg 2، إنتاج عام 2012، بطولة سانديبا دهار، سلمان خان، سوناكشي سينها، كتابة شاروخ صديق ومن إخراج أرباز خان.

تدور أحداث الفيلم، عندما يتم نقل الشرطي الهندي وغير التقليدي "تشولبل باندي" من القرية الصغيرة إلى المدينة الأكبر في ولاية أتر براديش، يدخل حينها في صراع شرس مع عنصر الجريمة المحلي.