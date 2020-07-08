عوض بدوي يكشف لـ"الخليج 365" كواليس "هي دنيا".. أحدث أغاني إيهاب توفيق‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بعد 24ساعه تصويرًا، انتهى الفنان إيهاب توفيق من تصوير كليب أحدث أغانيه "هي دنيا"، مساء أمس الثلاثاء، من كلمات الشاعر عوض بدوي، ألحان أشرف سالم، وتوزيع أحمد عادل.

الشاعر عوض بدوي في تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال: "الأغنية من إنتاج الفنان إيهاب توفيق، وتم تصويرها على مدار يوم كامل في التجمع الأول -أمس-، من إخراج متيم السراج".

وأضاف: "الأغنية سجلناها بحضور ملحنها الصديق الراحل أشرف سالم، أوائل شهر رمضان الماضي، وتعد آخر ألحانه، مع ألبوم للأطفال أيضًا يقدمه الفنان إيهاب توفيق، وكان من المقرر طرحها في عيد الفطر الماضي".

وتابع الشاعر عوض بدوي: "كتحية وفاء للصديق الملحن الراحل أشرف سالم -رحمه الله-، قرر الفنان إيهاب توفيق إنتاجها وتصويرها، استعدادًا؛ لطرحها في عيد الأضحى، والمفارقة هنا، أن الملحن الراحل كان متحمسًا جدًا؛ لتصويرها بسبب روح التفاؤل بها، إذا نقول فيها: "نحسبها ليه ما دام هنسيبها"، "هي دنيا" كلمات عوض بدوي، ألحان أشرف سالم، توزيع أحمد عادل، إنتاج وغناء إيهاب توفيق.