الليلة.. إعادة عرض مسلسل "مأمون وشركاه" على إم بي سي مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تستعد شاشة (إم بي سي مصر)، لإعادة عرض المسلسل الكوميدي "مأمون وشركاه" للزعيم عادل إمام، ابتداء من اليوم الأربعاء 8 يوليو، في تمام الثامنة مساء، ويعرض من الأحد للخميس من كل أسبوع.

والمسلسل تدور أحداثه حول عائلة مأمون "عادل إمام"، التي تعاني من بخله الشديد الذي يفوق كل تصوّر، وأكثر المتضررين هي زوجته حميدة "لبلبة"، وينعكس بخل مأمون على علاقته بجميع المحيطين به وأبرزهم صديق عمره "مصطفى فهمي"، وبطبيعة الحال أولاده الأربعة الذين تركوا البلاد لهذا السبب.

وبعد تعرّض مأمون وحميدة للسرقة وإكتشاف زوجته حميدة "لبلبة" امتلاكه 40 مليون جنيه، تتطور الأحداث وتحمل الكثير من المُفاجأت والقضايا الإجتماعية الشائكة.

المسلسل بطولة عادل إمام، لبلبة، مصطفى فهمي، شيرين، كمال أبو ريّة، خالد سليم، خالد سرحان، تامر هجرس، ريم مصطفى، أحمد فؤاد سليم، هنا الزاهد وآخرين، وهو من تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام