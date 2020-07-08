بالصور.. سيرين عبدالنور تحتفل بعيد زواجها الـ 13

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، بعيد زواجها الـ 13، ونشرت صور من حفل زفافها على اللبناني فريد رحمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت: "صاروا 13 سنة، والعمر كله يارب، عيد زواج 8 يوليو 2007، فريد رحمة وسيرين عبدالنور".

وأثمر زواجهما عن فتاة تدعى "تاليا"، وولد يدعى "كريستيانو".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سيرين عبدالنور مسلسل "الديفا" الذي عرض على شاشة (إم بي سي)، وشاركها البطولة بوسي

