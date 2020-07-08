وفاة والدة الفنان محمد علاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أعلن الفنان محمد علاء، وفاة والدته اليوم الأربعاء.
وكتب "علاء" منذ قليل، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "توفت إلى رحمة الله أمي، إنا لله وإنا إليه راجعون، العزاء في المقابر أمام مرور حلوان، أو الاتصال على الهاتف".
وقام عدد من الفنانين بتقديم واجب العزاء في التعليقات، من بينهم محمد شاهين، ومحمد علي رزق، محمود فارس، أحمد سليمان عيد، باهر النويهي وآخرون.
وكان الفنان محمد علاء، قد شارك في موسم دراما رمضان 2020، بمسلسل "البرنس"، والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.
مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، روجينا، أحمد زاهر، نور، سلوى عثمان، عبدالعزيز مخيون، رحاب الجمل، إدوارد، بدرية طلبة، دينا عبدالعزيز، صفاء الطوخي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.
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