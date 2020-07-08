محمد منير يعتذر للفتيات «لم يعرف رجال مصر لفظ التحرش»

علَّق الفنان محمد منير على أزمة قضايا التحرش الجنسي المثارة مؤخراً، خاصة بعد دعم الفتيات لمواجهة هذه الظاهرة بدون خوف من المتحرش أو من النظرة المجتمعية.

وقدم منير اعتذاراً لكل الفتيات بشأن ما يتعرضن له، كاتباً عبر حسابه على تويتر: «لم تعرف ثقافة مصر ولا رجالها لفظ التحرش الجنسي، وعلى طول تاريخنا كان الرجل المصري هو مضرب الأمثال في الدفاع عن كرامة المرأة والاحتفاء بها.. أعتذر بالنيابة عن كل رجال مصر الشرفاء لكل بنات مصر».

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وكان الكينج محمد منير، قد طرح مؤخراً أحدث أغنياته «الناس في بلادي»، عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، بمشاركة الفنانة والإعلامية نجوى إبراهيم، التي كانت إحدى مفاجاَت الكليب.

أغنية «الناس في بلادي»، من كلمات الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، والكليب إخراج أحمد عبدالمحسن.

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