زوجة محمد رشاد نجم آراب آيدول منهارة.. «يا ندفع 5 ملايين جنيه، يا هيطردونا من الشقة».. فيديو

كشفت الفنانة مي حلمي زوجة الفنان محمد رشاد عن تفاصيل الأزمة التي تواجهها هي وزوجها؛ حيث فوجئت باتصال أحد المنتجين بأنه حصل على حكم قضائي بالحجز على منزلهما الذي تزوجا فيه.

وأضافت مي خلال فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، أن محمد رشاد وقّع عقداً مع إحدى شركات الإنتاج لكن بعد وقوع أزمة بينهما، طالبته الشركة بدفع مبلغ خمسة ملايين جنيه لكنه لم يستطع الدفع؛ لأنه مازال في بداية مشواره الفني.

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وأوضحت أن هذا المنتج هددها بكسر باب الشقة والحجز عليها أو دفع المبلغ بالكامل.

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وحاولت مي توضيح تفاصيل المشكلة دون أن تكشف عن شخصية ذلك المنتج، الذي يطارد زوجها محمد رشاد.



شاهدي الفيديو :