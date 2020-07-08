بالصور.. احمد السقا يتحدى كورونا ويجمع أصدقاءه النجوم بمنزله على البحر

جمع الفنان أحمد السقا عدداً من أصدقائه النجوم بمنزله بمنطقة هاسيندا بالساحل الشمالي، حيث عزمهم على الغداء، وكان من بينهم أحمد رزق وعماد زيادة ومصطفى خاطر وخالد أنور، وشيري عادل والشيف علاء الشربيني وآخرون.

Advertisements وقضى أصدقاء السقا يوماً كاملاً بمنزل السقا المطل على البحر وسط حالة من البهجة، حيث لم يجتمع هؤلاء النجوم معاً منذ فترة طويلة.



يُذكر أن الفنان عماد زيادة شارك في بطولة مسلسل «ولد الغلابة» العام الماضي مع الفنان أحمد السقا، كما شاركت الفنانة شيري عادل في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية مع السقا أيضاً، لذلك تجمعهم به علاقة طيبة.

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