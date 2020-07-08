نسرين طافش في صورة بالمايوه من داخل حوض السباحة

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة لها على حسابها الخاص في موقع انستغرام وهي في حوض السباحة.
وظهرت نسرين بإطلالة صيفية وحيوية بالمايوه وأمامها طبق من البطيخ الأحمر.
وعلقت نسرين على الصورة قائلة: "كل شيء يحدث لسبب .. كل شيء يحدث لخير مهما كان ظاهره مربك .. فباطنه خير .. صباح الحب".
جدير بالذكر أن نسرين طافش شاركت مؤخرًا في مسلسل "ختم النمر" وهو من تأليف أحمد سمير فرج، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ومن إخراج أحمد سمير فرج.
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