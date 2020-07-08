تراند اليوم : "إيحاءات".. نجمة كويتية تستفز الجميع بفيديو غير متوقع



أثارت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد، موجة جدل وغضب تجاهها بعد ظهورها في فيديو صفه الجميه بالمستفز، كونها تتهم الفتيات بتقليدها.

و قالت "الفهد" في الفيديو الذي تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام":" يعني أنا لما أخلط ألف لون عشان يطلعلي لون مو موجود، تروح أحد تاني بعد يصبغ نفس اللون.. أزيد خصل تزيديون خصل.. أتأزم".

وأضافت: "بليز بنات كل وحدة تكتشف لون وخليها على لونها.. ايش في الكل صار أشقر.. الكل سوا كونتور.. ليش يعني ليش.. ما شفتوني زعلت وغيرته.. أنا ما أحب وللآن مو حابة.. والله مسوية تمويه.. مرة هنيه يطلع لون مرة بالشمس لون.. سوري اقعد ادور لون واغير لون شعري.. يعني خلص".

وتعمدت فوز الفهد عمل إيحاءات بلمس شعرها والضحك بطريقة مثيرة، ما عرضها للانتقاد والهجوم عليها وتوجيه اتهامات لها بالغرور.