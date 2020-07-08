تراند اليوم : "جميلة الشاشة العربية" تصدم الجمهور بشكلها الغريب بعد غياب 20 عامًا



حالة من الصدمة انتابت الجمهور بعد ظهور فنانة شهيرة معروفة بجمالها منذ 20 عامًا.

وظهرت الفنانة السورية صباح السالم، بإطلالة مفاجئة على جمهورها من خلال مجموعة صور نشرتها صفحة شركة “العطار للإنتاج والتوزيع الفني” عبر فيسبوك مساء أمس بعد غياب لأكثر من 20 عاما.

وبدت الفنانة صباح السالم التي تبلغ من العمر 63 عاماً مُتغيرة كثيراً في الصور التي نشرتها الصفحة حيث عرفها الجمهور بأنها فنانة شابة وجميلة تميزت في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي بجمالها الجذاب والأنيق، إذ كان ظهورها بمثابة صدمة للجمهور وخصوصاً أنها غابت عن الشاشة التلفزيونية والسينمائية بشكل مفاجئ منذ أعوام طويلة جدا.

وأعرب محبوها والذين يتذكرون أعمالها قبل انقطاعها عن العمل عن سعادتهم برؤية هذه الفنانة بعد طول غياب واصفين إياها بأنها كانت “زهرة الفن السوري” ومازالت جميلة جداً، كما أن إطلالتها أعادت إليهم ذكريات الزمن الجميل.

يُشار إلى أن صباح السالم هي ممثلة سورية من مواليد عام 1959، قدمت العديد من الأعمال الفنية من مسلسلات درامية وأفلام سينمائية واستمر مشوارها الفني لفترة طويلة حتى ابتعدت مع نهاية التسعينيات من القرن العشرين.







