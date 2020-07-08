تراند اليوم : فيديو| مذيعة مصرية تستغيث: هيحجزوا على زوجي المطرب بسبب 5 ملايين جنيه



انهارت المذيعة المصري مي حلمي في البكاء في مقطع فيديو، شاركته عبر حسابها الخاص على تطبيق "إنستجرام"، ظهرت فيه تبكي وتستنجد بالجمهور، بسبب دعوى للحجز على ممتلكاتها هي وزوجها.

وقالت مي إنها لن تستطيع الدخول في تفاصيل، ولكن زوجها محمد رشاد يعاني من أزمة في عقد مع شخص ما، وهناك إخلال تم في التعاقد، وقد تحصل هذا الشخص على حكم بالحصول بشرط جزائي وتعويض بمبلغ 5 ملايين جنيه.

وأشارت إلى أنها فوجئت في الصباح باتصال هاتفي يخبرها فيه المتصل بأنه تم الحجز على المنزل وخلال ساعات سيتم أخذ كل الأثاث.

Advertisements

وأكدت أن هذا منزلها وأن منزل رشاد في طنطا، لكن الحكم جاء على هذا المنزل، وأنها اكتشفت أنه خلال العامين الماضيين تم الإضرار بها في عملها بسبب نفس الأزمة، كانتقام من رشاد.

واحتفلت مي بزواجها من رشاد في مارس 2019 في سرية تامة، وذلك بعد الأزمة التي حدثت في حفل زفافهما الأول الذي أقيم في أكتوبر 2018، حيث تم إلغائه قبل انطلاقه بساعات، وهو ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.