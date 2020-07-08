تراند اليوم : فنانة شهيرة تصدم الجميع: عارية الصدر وترتدي «الأندر» فقط



أثارت النجمة العالمية «مادونا»، الجدل بعد نشر صورتها بالملابس الداخلية السفلية فقط "الأندر"، حيث ظهرت عارية تمامًا من أعلى، رغم إصابتها في ركبتها، بعد أن سقطت على المسرح في مارس الماضي.

ونشرت النجمة البالغة من العمر 61 عاماً، سيلفي جديدة يوم أمس على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تظهر فيها وهي تغطي صدرها العاري بيديها وتتكئ على العكاز.

وكتبت مادونا تعليقاً:"كل شخص لديه عكاز".

من ناحية أخرى كانت مادونا قد هاجمت الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منادية بعدم التصويت له في الانتخابات الأميركية المقبلة بدعوى تأييده الصريح للعنصرية وتفوق الجنس الأبيض منذ توليه رئاسة الجمهورية، إذ شاركت عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، جزءاً من فيلم وثائقي يظهر خلاله ترامب، وهو يؤكد على عدم أحقية السود في المطالبة بحقوق إضافية لهم، وأنهم لن يجرؤوا على القيام بالتظاهرات.



