فريق راي _نا يحيي حفلا في ساقية الصاوي

تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوي لاستقبال حفل موسيقى راى لفريق "راى-نا" يوم الثلاثاء 21 من يوليو على مسرح النهر الساعة السابعة مساءً.

فرقة مكونة من الموسيقيين المصريين الموهوبين الذين أحبوا موسيقى الراي ومشهدها في بلدان شمال إفريقيا (الجزائر

، المغرب ، تونس وليبيا).

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طرح الفكرة عازف الجيتار نور عبيد وشريف سالم عازف الباص الجيتار. وبشكل سريع أضافوا عبد الله شريف زميلهم لاعب الدرامز في فرقة ترانزستور ،

وأصبحت الفكرة أيضًا أكثر جذبًا أيضًا للعضو المضاف حديثًا أيمن رمضان عازف الاورج و البيانو في فرقة ترانزستور باند أيضًا.

بعد فترة قصيرة من الوقت ، أضافوا محمد صفوت عازف الساكسفون وايضا معاذ عسكر عازف الايقاع. مع غناء محمد بيومي هو صوت أصيل يأتى من قلب مصر (النوبة).