فكرة جديدة للتباعد الاجتماعي تنظمها ساقية الصاوي في أولى حفلاتها غداً

تعاود ساقية عبدالمنعم الصاوي استقبال جمهور حفلاتها بدءًا من غدا الخميس، مع حفل مسرح عرائس "أم كلثوم".

وتنظم الساقية حفلتين بقاعة النهر فى تمام السادسة مساءً والثامنة مساءً مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الذى نص عليها بيان رئاسة الوزراء من حيث نسبة الدخول التى لن تتجاوز

ال 25% واجراءات التعقيم وعدم السماح بالدخول لمن لا يرتدون الكمامة.

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وفى هذه الظروف قررت الساقية ان تستقبل جمهورها بشكل مختلف كوسيلة لمراعاة التباعد الاجتماعى فسيجلس بجوار الحضور مجموعة منوعة من فنانى الزمن الجميل من

خلال صور لهم مطبوعة على الكراسى.

تغنى الست فى الحفل أغنيتين هما "أمل حياتى" و"انت عمرى" تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبد المنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا فى الخميس الأول من كل شهر