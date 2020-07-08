شاهد.. بروفات تصوير فيلم كيرة والجن

نشر الكاتب احمد مراد مجموعة صور تجمعه بفريق عمل فيلمه الجديد "كيرة والجن"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلق "مراد" على الصور قائلا : "كيرة والجن.. بروفة ترابية"، وتفاعل جمهوره ومحبوه مع المنشور متمنين له دوام النجاح والتوفيقفي حياته الفنية والشخصية، ومعبرين عن اشتياقهم الشديد لرؤية الفيلم.
on Jul 8, 2020 at 1:59am PDT
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يرصد الفيلم حالة الغليان التي كانت يموج
فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب الروائي أحمد مراد، إخراج مروان حامد، ويعد الفيلم هو التعاون الخامس الذي يجمع بين الثنائي، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى، وروبي.
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