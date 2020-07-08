مشاري العوضي يكشف عن عقد قرانه على فتاة مجهولة الهوية

كشف الفنان الكويتي مشاري العوضي، عن عقد قرانه على فتاة لم يعلن عن هويتها، وذلك بعد عامين من انفصاله عن الفنانة الكويتية هند البلوشي.

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وقام العوضي بنشر صورة عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أثناء توقيع عقد الزواج، وعلق عليها: "‏ تم بِحمد الله عقد

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قراني بِمن رزقت حبه وجمعني القدر به، وشاء ربي أن يكون نصيباً لي و أن أكون نصيباً له وانعقد القلب بالقلب ،اللّهم اجعله عقدًا تنعقد به سعادتنا".

وكان مشاري العوضي قد ارتبط بالفنانة هند البلوشي عام 2012، أنجب منها أثنان من الأبناء عبير

وجاسم، قبل أن ينفصلا رسميًا.ولد مشاري العوضي في الثاني والعشرين من نوفمبر عام 1986، وتعود بداية العوضي الغنائية لعام 2007 عندم طرح أغنية منفردة، وتعتبر أشهر أغاني: " في كل يوم، رحت فيها، شوف هالجو، ولّييه، ما قلتلي، قدّر الله، إحساس"، وشارك في التمثيل من خلال المسرح الغنائي والاستعراضي، ولديه عدة مسرحيات، من أبرزها: "عالم فن رن، قصة بنية، الوادي المهجور، مدينة المرجان، هند في الجيش".