حلا شيحة لجمهورها: بفكركم بالدعاء للفنانة القديرة رجاء الجداوي

حرصت الفنانة حلا شيحا على تذكرة متابعيها بالدعاء للنجمة الراحلة رجاء الجداوي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وكتبت حلا عبر حسابها قائلة : "هتوحشينى.. بفكركم بالدعاء للفنانة القديرة رجاء الجداوي ولكل من رحلوا عنا.. الموت علينا حق وكلنا نحتاج الدعاء لبعض ومحتاجين نحسن الظن ببعض لأن رب العالمين شايف قلوبنا ويعلم اللي جوانا ومطلع علينا".
on Jul 7, 2020 at 7:53pm PDTView this post on Instagram
حتوحشينا 💔 بفكركم بالدعاء للفنانة القديرة رجاء الجداوي و لكل من رحلوا عنا الموت علينا حق و كلنا نحتاج الدعاء لبعض و محتاجين نحسن الظن ببعض لان رب العالمين شايف قلوبنا و يعلم اللي جوانا و مطلع علينا و احنا كلنا بشر و نفوسنا ضعيفة اكيد احنا مش ملايكة بلاش الاحكام بدون تثبت حقيقي لمجرد صورة نشرت و كلمة اتقالت الحكم لله وحده وُكمان الكمال لله وحده
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وأضافت "إحنا كلنا بشر ونفوسنا ضعيفة أكيد إحنا مش ملايكة بلاش الأحكام بدون تثبت حقيقي لمجرد صورة نشرت وكلمة اتقالت الحكم لله وحده وُكمان الكمال لله وحده".
ويذكر أن رحلت القديرة رجاء الجداوي بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، وتواجدت بمستشفى العزل 43 يوما، وشهدت الأيام بعد تدهور مفاجئ في حالتها الصحية.
ويذكر أن آخر أعمال الراحلة مسلسل "لعبة النسيان " للنجم دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، الطفل آدم وهدان، إخراج أحمد. شفيق، وتدور أحداثه حول تستيقظ رقية بعد غيبوبة 4 أشهر، فتكتشف أنها لا تتذكر أي شيء حدث في الست سنوات الأخيرة من عمرها، وأنها تسببت في مقتل زوجها بسبب خيانتها.
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