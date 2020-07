حلا شيحة لجمهورها: بفكركم بالدعاء للفنانة القديرة رجاء الجداوي

View this post on Instagram

حتوحشينا 💔 بفكركم بالدعاء للفنانة القديرة رجاء الجداوي و لكل من رحلوا عنا الموت علينا حق و كلنا نحتاج الدعاء لبعض و محتاجين نحسن الظن ببعض لان رب العالمين شايف قلوبنا و يعلم اللي جوانا و مطلع علينا و احنا كلنا بشر و نفوسنا ضعيفة اكيد احنا مش ملايكة بلاش الاحكام بدون تثبت حقيقي لمجرد صورة نشرت و كلمة اتقالت الحكم لله وحده وُكمان الكمال لله وحده

