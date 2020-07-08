غداً.. عرض أبو صامولة ضمن مبادرة"أضحك فكر أعرف"

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، و ضمن مبادرة " خليك في البيت - الثقافة بين ايديك" يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار ضمن مبادرة " اضحك - فكر

- اعرف" غداً الخميس الموافق ٩ يوليو ، عرض "أبو صامولة" عن قصة "مع سبق الإصرار" لأنطون تشيكوف ، و من كتابة و إخراج محمد مرسي، و يعقّب على العرض الكاتب و الناقد جرجس شكري، وذلك في تمام ١١ مساء على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع اليوتيوب.

جدير بالذكر ان مبادرة " اضحك - فكر

- اعرف " تقدمها فرقة مسرح المواجهة و التجوال تحت ادارة الفنان سامح بسيوني بالتعاون مع فرقة المسرح القومي تحت ادارة الفنان ايهاب فهمي بالبيت الفني للمسرح ، لتقديم ١٠ مسرحيات لقصص قصيرة تم مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف .

"أبو صامولة "من بطولة رضا إدريس، إسلام عبد الشفيع, ديكور وليد جابر, إضاءة إبراهيم الفرن, تأليف موسيقي محمد شحاتة، كتابة و إخراج محمد مرسي.